Bewoners Mandala geschokt over sluiting ontmoetingscentrum: ’Toen ik dit hoorde, moest ik huilen’

Aventus in Apeldoorn krijgt Lang Leve de Liefde Award

15:58 Aventus in Apeldoorn heeft, in de categorie mbo, de Lang Leve de Liefde Award in de wacht gesleept. Met deze Award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers scholen in het zonnetje die uitblinken in ‘aandacht voor relaties, seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid’.