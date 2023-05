Genoeg klanten maar te weinig personeel, dus in dit restaurant in Apeldoorn komt nu woonruimte

indebuurt.nl Wim maakt van alles van hout: 'Als je een product ziet ontstaan, is dat wauw'

Als jochie van 8 knutselde hij al zijn eerste schapjes in elkaar met de figuurzaag van zijn oudere broer. Een opleiding tot meubelmaker lag voor de hand, maar Wim Hartgers (61) ging op kantoor werken. Tot tien jaar geleden. We praten met de eigenaar van meubelmakerij Houthuus in Ugchelen. “Als ik gewoon bij Rabobank kon blijven, had ik dit niet gedaan.”