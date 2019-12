Vijftig jaar ouderwets handwerken met juffrouw De Kruijff in Uddel

Het kleine klaslokaal in de grote Rehobothschool in Uddel heeft iets weg van een woonkamer. Met fotolijstjes, veel planten, gehaakte valletjes voor het raam en een fijne bank. In de grote kast liggen kleurige bollen wol en veel breiwerkjes die nog niet af zijn. Dit lokaal is het domein van juffrouw De Kruijff. Komende week, op 6 januari om precies te zijn, bestaat de Rehobothschool vijftig jaar. Juf De Kruijff is even zolang de handwerkjuf. Inmiddels 81 jaar maar nog altijd rijdt ze twee keer per week over de A1 van Barneveld, waar ze woont, naar Uddel.