Bram (16) ontsnapt op het nippertje aan omvallende boom in Apeldoorn: ‘Pas op, fiets door!’

Nietsvermoedend fietst Lesterhuis vanmiddag rond 16.50 uur door het Oranjepark in Apeldoorn naar café Toffer, waar hij werkt. Dat hij daar uiteindelijk 'gewoon’ aankomt is haast een wonder, vertelt hij vanuit het ziekenhuis. ,,Ik ben aan het fietsen en voor mij staan twee mensen te roepen: ‘pas op, fiets door, fiets door!’ En ik kijk naast me en ik zie een hele grote boom op me afkomen.”