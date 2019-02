Brand bij autobedrijf in Ugchelen: meerdere wagens beschadigd

Herden­kings­steen voor omgekomen bemanning van de ‘Halifax van Voorst’

6:00 Aan de Klarenbeekseweg in Voorst is op zaterdag 2 maart de onthulling van een herdenkingssteen voor de zevenkoppige bemanning van een Halifax-bommenwerper, die hier in de nacht van 1 op 2 maart 1943 is neergestort. Alle inzittenden kwamen hierbij om het leven.