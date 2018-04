Brand heeft forse impact voor Apeldoorns restaurant de Heerlijckheyt Het Loo

Makelaars: tekort aan koopwonin­gen Apeldoorn drijft de prijzen op

16:12 Het aantal woningen dat in Apeldoorn te koop staat, is vorig kwartaal nog verder gezakt. Het bedraagt nu minder dan de helft van het aantal in 2012. Met minder keus voor woningzoekenden ontstaat een echte verkopersmarkt. En dus zullen de prijzen verder stijgen, voorspelt makelaarsgroep Dynamis.