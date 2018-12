Brand in Apeldoornse loods begon in een van de opgeslagen fietsenaccu's

,,Er zijn geen externe oorzaken gevonden, er is sprake geweest van zelfontbranding in één van de accu's’’, zegt René van der Neut van de VNOG. ,,Het bedrijf werkt met verschillende opslagbunkers, waardoor de brand beperkt is gebleven tot alleen de bunker waar de brand in is ontstaan.’’ Bij de brand kwam veel rook vrij, zo'n tweehonderd accu's gingen verloren.

Eerder dit jaar gingen er duizenden accu's in vlammen op bij een grote brand in een loods van Stella Fietsen in Nunspeet. Volgens de VNOG was de situatie in Apeldoorn niet te vergelijken met dat incident. Van der Neut: ,,De oorzaak van die brand is nooit achterhaald, omdat het pand volledig uit elkaar getrokken werd vanwege de bluswerkzaamheden. Dat is nu in Apeldoorn anders, omdat de brand beperkt bleef tot één van de bunkers. De informatie van deze brand kan weer gebruikt worden in onderzoek dat het Instituut Fysieke Veiligheid van de brandweer landelijk doet naar het bestrijden van accubranden. Dat is iets wat steeds vaker voorkomt, we onderzoeken hoe we dat soort branden het beste kunnen bestrijden.’’