Brand in Apeldoornse woning aan de Aalbert Cuyplaan

Broers die verderf zaaiden in Twente krijgen 10 en 25 jaar cel

14:07 ALMELO - De rechtbank in Almelo doet uitspraak in de strafzaak tegen twee broers die in 2017 in Twente een reeks van aanslagen pleegden. De rechtbank veroordeelt Maurits R. uit Apeldoorn tot 10,7 jaar cel voor kil en meedogenloos geweld in opdracht. Henri W. moet 25 jaar de gevangenis in.