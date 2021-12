Brand in appartement in centrum van Apeldoorn: gebied afgezet met linten, politie massaal aanwezig

video Plots wemelt het van de politie in deze Deventer straat: ‘Sta je wel even raar te kijken’

Dat was gek wakker worden, toen bewoners van de Zevenbergenstraat in Deventer vandaag rond acht uur de gordijnen openden. Ineens flink wat politie in de straat, een mobiele politiepost en schermen voor een van de rijtjeswoningen en mannen met witte pakken. ,,Er gebeurt hier weleens wat, maar dit verwacht je niet.”

