Brand in appartementencomplex Apeldoorn: tientallen ouderen geëvacueerd naar parkeergarage

Negen (!) container­bran­den in anderhalve maand rond Apeldoorn: ‘Blijf er met je poten van af!’

Apeldoorn is momenteel in de ban van brandstichtingen. Niet alleen auto‘s gaan in vlammen op, ook containers moeten eraan geloven. In anderhalve maand tijd werden er negen in de fik gezet, met name in de wijk De Maten. De politie vindt het een lastige kwestie. ,,De overlast van vuurwerk speelt een rol.”

17:01