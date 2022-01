Brand in Elburg, vuurwerk op Urk en in Haaksbergen was het stil: dit gebeurde tijdens de jaarwisseling

Overzicht + videoHet nieuwe jaar kende, ondanks het vuurwerkverbod, een knallend begin en op veel plaatsen gingen auto’s en vuilcontainers in vlammen op. Toch laat de jaarwisseling zich het best als ‘beheersbaar’ omschrijven. Ook in Oost-Nederland begon 2022 op de meeste plekken relatief rustig.

De hulpdiensten ontvingen op oudejaarsdag ongeveer 10 procent meer oproepen dan vorig jaar. Dat blijkt uit data van alarmeringen.nl, een website die de zogenoemde P2000-oproepen van de hulpdiensten bijhoudt.

Vooral de brandweer had een drukke nacht: vanuit het hele land kwamen meldingen binnen over vuur. Op veel plekken gingen auto’s in vlammen op.

Apeldoorn: brandende sloopauto’s en bezoek van burgemeester

Ook in Uddel stonden wagens in lichterlaaie. Bij één van de fikkende voertuigen stonden tientallen feestende jongeren. De auto was als vreugdevuur aangestoken.

Feestvierende jongeren in Apeldoorn hebben na middernacht een stapel houten pallets in brand gestoken. Ze kregen, naast de brandweer, ook de politie én burgemeester op ‘visite’.

Vlammen verwoesten woning in Elburg

De brandjes in Apeldoorn vallen vallen in het niet in vergelijking met de gebeurtenis in Elburg. Daar zorgde een zeer grote brand vannacht voor forse schade in het historische centrum. Het vuur begon iets na 02.00 uur in een woning aan de de Beekstraat. Dat pand is verwoest. De bewoonster is in veiligheid gebracht, wel raakte iemand gewond.

Volledig scherm De metershoge vlammen sloegen uit het dak van een historisch pand in het oude centrum van Elburg. © Stefan Verkerk

Metershoge vlammen sloegen uit het dak van de woning in het historische hart. De brandweer richtte zich op het behoud van de panden ernaast. Dat is gelukt, voor zover in te schatten was.

Haaksbergen is stil

In Haaksbergen, waar op oudejaarsdag een 12-jarige jongen dodelijk verwond raakte door een explosie met klaphamer, bleef het rond middernacht relatief rustig. Op Facebook was door velen opgeroepen om terughoudend te zijn met het afsteken van vuurwerk, uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer.

Brand in Flevoland

Anders was dat in Flevoland, waar vuurwerk rond middernacht de hemel verlichtte. Op Urk veroorzaakten vuurpijlen twee woningbrandjes. Bewoners van een appartementencomplex moest tijdelijk hun huis uit totdat de situatie veilig was. Het is nog onbekend wat de omvang van de schade aan het gebouw is.

Een brand zorgde voor flinke schade aan RK Jenaplan Basisschool Laetare aan de Spaanderbank in Lelystad. Een aantal ruiten sneuvelde en in het gebouw ontstond schade door vuur en bluswerkzaamheden. Vuurwerk is vermoedelijk de oorzaak van de brand, de politie heeft getuigenverklaringen afgenomen en start een onderzoek.

Zwolse wegreling afgebroken

Een busje is in de nieuwjaarsnacht hard tegen een reling aangereden in Zwolle. Die brak door de klap bij de funderingspennen af. De bestuurder, die ongedeerd bleef, is opgepakt vanwege rijden onder invloed.

Volledig scherm Op de kruising van de Ceintuurbaan met de Leo Majorlaan in Zwolle is in de nieuwjaarsnacht een bestuurder met zijn busje rechts van de weg tegen een reling aan gebotst. © Stefan Verkerk

Drie vrouwen in Twello zwaargewond door autocrash

De brandweer heeft drie zwaargewonde vrouwen gered uit een gecrashte auto bij Twello. De wagen was frontaal tegen een boom geknald. Het voertuig werd aan het einde van de nacht ontdekt door twee voorbijrijdende fietsers. De brandweer moest de deuren forceren en openknippen om de drie inzittenden te bevrijden.

Brandweer blust rokend dak in Oldemarkt

Brandweerkorpsen uit Oldemarkt, Steenwijk en Kuinre rukten vannacht uit voor een woningbrand in Oldemarkt. Er kwamen flinke rookwolken onder het dak vandaan. Dakpannen werden verwijderd om de brand op te sporen.

Deventer: driemaal is scheepsrecht

De brandweer in Deventer had het er maar druk mee, een vreugdevuur in volkswijk het Rode Dorp. Dat werd drie keer opnieuw aangestoken en dus net zo vaak geblust. ‘Drie keer is scheepsrecht’ leek het motto in de buurt.

