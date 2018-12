Brand in fietsaccuopslag op bedrijventerrein Apeldoorn

video Koopjesja­gers slaan toe bij leegver­koop Intratuin Twello: ‘Een dubbel gevoel’

17:35 Waar normaal gesproken de kerstroute de klantentrekker is rond deze tijd van het jaar, is het nu de allerlaatste leegverkoop die klanten naar de Intratuin aan de Burgemeester van der Feltzweg in Twello trekt.