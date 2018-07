Brand in het bos bij Ugchelen

Waar woonde Dries Mertens in Apeldoorn? De Belgische topvoetbal­ler weet het zelf niet meer

20:36 Dries Mertens is een van de vele stervoetballers in Belgisch elftal dat indruk maakt op het WK voetbal in Rusland. De buitenspeler begon zijn carrière in Apeldoorn bij AGOVV. De stad is hij niet vergeten, maar waar woonde hij ook alweer precies. Dries weet het niet meer precies. Wie wel?