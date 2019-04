Brand in historische verslavingskliniek in Ugchelen is ‘best heel traumatisch’

Meetstati­ons in Oost-Nederland melden slechte luchtkwali­teit door Duitse paasvuren

13:33 Hoewel veel paasvuren in de regio zijn afgelast is de luchtkwaliteit volgens meetstations in Oost-Nederland op verschillende plekken ‘onvoldoende’. Reden zijn de Duitse paasvuren die stankoverlast geven. Meldingen komen onder meer uit Raalte, Zwolle, Urk en Apeldoorn.