Brand in kelderbox van flat in Apeldoorn, etages ontruimd

Erfgoedfes­ti­val beleeft dit jaar bijzondere editie: ‘Lege agenda zorgde bij artiesten voor iets extra’s’

25 september Festivals die wél doorgaan in 2020 zijn bijna nieuws op zich. Het Erfgoedfestival beleeft in dit bijzondere jaar de zesde editie, maar toch is alles - logischerwijs - anders. De nieuwe directeur Mijke Pol wilde het roer sowieso omgooien, maar dat het in haar eerste jaar zo zou lopen, was ondenkbaar. ,,Corona heeft roet in het eten gegooid, zeker. Maar omdat artiesten zo’n lege agenda hadden deze zomer, is er echt iets heel moois ontstaan.”