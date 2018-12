Brand in opslag fietsaccu’s Apeldoorn, brandweer: dit is niet te vergelijken met Stella-vuurzee Nunspeet

De brandweer rukte met groot materieel uit voor de brand in een bedrijfspand aan de Gladsaxe, in de wijk De Maten. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Volgens woordvoerder Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland lagen de getroffen accu's opgeslagen in een inpandige bunker van tien bij tien meter. De brand is beperkt gebleven tot die bunker. De brandweer had het vuur snel onder controle. De accu's die gespaard bleven, zijn uit voorzorg ondergedompeld in water.

Eerder dit jaar gingen er duizenden accu's in vlammen op bij een grote brand in een loods van Stella Fietsen in Nunspeet. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is de situatie in Apeldoorn niet te vergelijken met dat incident.