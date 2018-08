Brand in taxibus Apeldoorn, behoorlijke schade

Miranda wil ook met de trein mee, maar beloofde hulp blijft te vaak uit

11:45 Miranda Duijne (43) is afhankelijk van hulp om met haar scootmobiel in en uit de trein tussen Deventer en Apeldoorn te komen. Dat gaat vaak mis. Daarom luidt ze de noodklok. ,,Er zijn veel meer mensen die hier last van hebben.’’