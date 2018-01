Brand in vrijstaande woning in Apeldoorn

Veluwse VVD lijnrecht tegenover landelijke VVD: stel opening Lelystad Airport uit

12:27 De VVD-fracties in zes verschillende gemeenten op de Veluwe roepen op om de opening van Lelystad Airport uit te stellen. Pas als het luchtruim in 2023 opnieuw is ingedeeld - en blijkt dat de laagvliegroutes boven Gelderland en Overijssel daadwerkelijk omhoog kunnen - mag het nieuwe vakantievliegveld open.