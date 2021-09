Brand in woonhuis voor begeleid wonen Apeldoorn, vermoeden van brandstichting

Corona legt huisdieren­pro­ject voor minima in Apeldoorn plat

7 september De Minimax Dierdokter in Apeldoorn is stopgezet. Het fysieke loket met een dierenarts waar minima terecht konden voor medische zorg voor hun huisdier is vanwege corona gesloten en het is maar de vraag of het ooit nog open gaat. Volgens de Dierenbescherming is er wel een alternatief.