‘Brand nieuwbouwcomplex Apeldoorn aangestoken’: ‘s Heeren Loo gaat aangifte van brandstichting doen

update | met videoDe brand die vannacht is ontstaan in een nieuwbouwcomplex van 's Heeren Loo in Apeldoorn is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangestoken. Dat stelt woordvoerder Nico Schipper van de zorgaanbieder voor mensen met een beperking.

,,Gelet op de situatie van nieuwbouw ter plekke, en dat het qua voorzieningen (gas, water en licht red.) een geïsoleerd gebouw is, is het niet mogelijk dat er een andere oorzaak is dan brandstichting’’, zegt Schipper die de uitspraken doet ‘na overleg met de brandweer'. ’s Heeren Loo zal aangifte doen van brandstichting. ,,En dan zal er onderzoek gedaan worden. Je begrijpt dat het lastig is om daar in dit stadium meer over te zeggen, maar dat brandstichting zeer kwalijk is, is duidelijk.’’

Een voorbijganger ontdekte de brand in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30 uur aan de Laan van Groot Schuylenburg, op het terrein van ‘s Heerenloo. Brandweerlieden hadden moeite om bij de brand te komen omdat in het pand de trap nog ontbreekt. Ook de omliggende bomen maakten het moeilijk om de hoogwerker goed neer te zetten.

,,Het is een hele lastige brand. Een grijper is ingezet om het gebouw uit elkaar te trekken om zo beter te kunnen blussen. We vermoeden dat het hele pand gesloopt moet worden. Dat heeft mede te maken met het feit dat hete rook tussen de muren gaat zitten en er dan alsnog brand kan uitbreken”, aldus woordvoerder van de brandweer, Robert Spijkerman zondagmorgen.

Tegen de tijd dat de brandweer arriveerde was al snel de conclusie dat het vuur woedde in een spouwmuur. Meerdere houten platen moesten worden verwijderd om de vlammen te doven, maar die sloegen al snel naar buiten. Door de brand ontstond veel rookontwikkeling. Dit trok over de Zutphensestraat in de richting van de wijk Woudhuis. Aan omwonenden werd het advies gegeven om ramen en deuren dicht te houden.

Ook Spijkerman sluit brandstichting niet uit, maar is minder stellig dan Schipper: ,,Het is inderdaad een van de mogelijke oorzaken, maar een technische oorzaak kan ook nog steeds. Voor zover ik weet is er nog geen definitieve oorzaak.’’ Tegen het middag uur bleek de brand geblust, waarna brandweer retour ging naar de kazerne.

