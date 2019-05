Brand peperdure Mercedes aangestoken, politie zoekt getuigen

De auto stond geparkeerd bij een flat aan de Gentiaanstraat in Apeldoorn. De eigenaar van het voertuig is bekend bij de politie. Wie die eigenaar is wil de politie om privacyredenen niet zeggen. Volgens woordvoerder Ruud Visser gaat de politie uit van brandstichting. ,,Dat is vastgesteld na informatie die ter plaatse is verzameld en door forensisch onderzoek.’’

Getuigen

De getroffen auto is een Mercedes-Benz E200 uit 2018. De nieuwwaarde van de auto is bijna 85.000 euro. Wat de reden of het motief voor de brandstichting is geweest, is nog onbekend. De politie is op zoek naar naar mensen die meer weten over het incident en de dader(s). Getuigen kunnen de politie bellen via 09008844.