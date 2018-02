Brand tijdens NK Meerkamp, wedstrijd stilgelegd

Gergis wint koningsnummer na knetterende finale

4 februari Een kopgroep van zes atleten bestormde de Loolaan bij de Centraal beheer acht kilometer. Het koningsnummer, want nooit stonden er zoveel wereldtoppers aan de start. Elke 200 meter Loolaan viel er een atleet af en het was uiteindelijk de Zweed Amanuel Gergis die de Belg Koen Naert nipt voorbleef in 23.07. Geen parcoursrecord (22.58) maar het publiek stond op de banken. De Belg Yannick Michiels werd derde.