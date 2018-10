Brand verwoest caravan in Loenen

Water in Apeldoorns Kanaal wordt niet als zwemwater beoordeeld

15:41 Zwemmen in het Apeldoorns Kanaal gebeurt voor eigen risico. De gemeente ziet geen mogelijkheden om advies over wel of niet zwemmen in het open water te geven. ,,Het is geen officieel zwemwater'', legt het college van burgemeester en wethouders uit na vragen van de Apeldoornse VVD-fractie.