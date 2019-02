Brand verwoest drie duurste auto's bij autobedrijf in Apeldoorn: ‘Enorm balen’

Video's Kijk hier hoe hoog (of laag) vliegtui­gen van Lelystad Airport over jouw huis komen

10:19 Er zijn nieuwe videoanimaties gemaakt van de vliegroutes van Lelystad Airport. De beelden geven een mooi inkijkje in hoe de routes over deze regio lopen. Ook is duidelijk te zien wat de hoogte is waarop de toestellen vliegen en op welke plekken er zal worden gedaald of gestegen.