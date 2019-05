Brand verwoest dure Mercedes in Apeldoorn, politie vermoedt opzet

Apeldoorn deed wijkkrant ‘suggesties voor andere invalshoe­ken’ voor verhalen over nieuw AZC

11 mei De gemeentelijk projectleider liet haar groeiende ongenoegen over publicaties in De Wijkkijker over de komst van een nieuw AZC Apeldoorn duidelijk doorschemeren in een aantal e-mails aan de redactie van het wijkblad. Wethouder Wim Willems verwerpt de aantijgingen dat de gemeente stuurde op inhoud. Er zijn wél ‘suggesties gedaan voor andere invalshoeken’ voor verhalen over het nieuwe AZC.