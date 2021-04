Brand verwoest hectare heide bij Uddel

Apeldoor­ners presente­ren Rolling Art Shows door het hele land als alterna­tief voor kunstbeur­zen

21 april De Rolling Art Show is een nieuw initiatief uit Apeldoorn om kunst te verkopen, zelfs in coronatijd. De eerste editie wordt gehouden van 23 tot en met 25 april in Loods6 in Amsterdam. ,,In coronatijd, meer dan een jaar nu al, worden alle kunstbeurzen afgelast, kunstenaars zijn heel hard toe aan een podium’’, zegt organisator Rep Ringel uit Apeldoorn.