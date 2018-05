Brandbrief over sociale huurwoningen in Apeldoorn

Wachtlijst

De rekening van die ingreep komt onder meer bij de sociale huursector terecht, zo merkte de landelijke koepel van woningcorporaties onlangs al op. En uiteindelijk gaat dat huishoudens rechtstreeks raken, denken de Apeldoornse organisaties: zowel huidige huurders als woningzoekenden. Want die eerste groep gaat merken dat er niet voldoende geld is om bestaande woningen energiezuiniger te maken. En woningzoekers moeten wellicht nog langer op een wachtlijst staan, omdat er niet geïnvesteerd kan worden in de bouw van nieuwe woningen.

Onverstandig

De inschatting is dat de Apeldoornse corporaties samen zo'n zeven miljoen euro per jaar extra moeten afdragen. Het effect is nog veel groter, betogen ze. Zeven miljoen euro minder in kas verandert de financiële positie dusdanig dat er zo'n 140 miljoen euro minder aan investeringen mogelijk is. Terwijl impulsen juist hard nodig zijn in de komende jaren, merkt Ons Huis-bestuurder Arjen Jongstra op in een toelichting. Er liggen grote opgaven om de woningvoorraad te verduurzamen en om voldoende (nieuwe) sociale huurwoningen beschikbaar te hebben. De genoemde kabinetsplannen zullen volgens Vincent van Oordt (De Woonmensen) echter ,,verlammend'' werken. En dus zijn ze ,,zeer onverstandig'', meent zijn collega Marco de Wilde (Veluwonen).