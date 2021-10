Brandgevaar in Apeldoorn door grote gaslekkage: brandweer zet waterkanon in

De weg is afgesloten rondom het gaslek. Vrachtwagens mochten lange tijd het bedrijventerrein niet op- of afrijden. Bedrijven werden niet geëvacueerd. De brandweer heeft verschillende metingen uitgevoerd om te zien of de lucht in de bedrijfspanden was aangetast. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio meldt: ,,Er is geen gevaar geweest voor de omgeving en alle bedrijven zijn nog voorzien van een gasaansluiting. We hebben tijdelijk drie bedrijven stilgelegd rondom de gaslekkage en vervoersbewegingen stilgelegd om de situatie goed in beeld te krijgen.”