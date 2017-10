Brandstichters Twellose vluchtelingenvilla onvindbaar

De personen die in januari brand stichtten in de Twellose vluchtelingenvilla, hebben voorlopig niets te vrezen. De sporen en tips die zijn binnengekomen, leidden niet richting oplossing van de zaak. Het onderzoek zit vast.

De politie heeft daarom nieuwe informatie nodig om de brandstichting in de Twellose vluchtelingenvilla verder te kunnen onderzoeken. ,,Er zijn geen aanknopingspunten meer om op verder te rechercheren. We hopen daarom dat zich personen melden die iets gezien hebben, maar dit nog niet eerder hebben gemeld ", zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier.

De vraag is of die 'nieuwe' getuigen er überhaupt zijn: ,,Als we daar aanwijzingen voor hadden gehad, hadden we daarop verder gerechercheerd. Maar je weet het nooit." Tot zich eventuele nieuwe getuigen melden, ligt het onderzoek naar de brandstichting in ieder geval zo goed als stil.

Brandstichting

De monumentale villa aan de Oude Rijksstraatweg in Twello brandde in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari bijna volledig uit. In eerste instantie werd uitgegaan van een technische oorzaak, met de cv-ketel als brandhaard. Omdat de vuurzee bovenin het pand ontstond en de ketel daar hing, leek dat ook niet onaannemelijk. Maar na twee weken onderzoek concludeerde de politie toch dat de brand was aangestoken.

Videobeelden

Dat gebeurde nadat videobeelden opdoken waarop rond het tijdstip van het uitbreken van de brand, meerdere personen te zien zijn. Daarnaast duidde ook het sporenonderzoek op brandstichting.

In het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland werd twee keer aandacht besteed aan de brand in de villa. Dat leverde nauwelijks bruikbare informatie op. De politie sluit niet uit dat om de zaak nieuw leven in te blazen, opnieuw de hulp van kijkers wordt gevraagd, bijvoorbeeld via Opsporing Verzocht.

Kritiek