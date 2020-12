Brandweer Apeldoorn doorzoekt verpleeghuis Randerode na brandlucht

Fietsster gewond na flinke klap tegen autoruit in Apeldoorn

7 december Een wat oudere vrouw is maandagmiddag in de buurt van het Korianderplein in Apeldoorn met haar fiets vol op een auto geklapt. Het slachtoffer is met een hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd, de voorruit van het voertuig heeft flinke schade opgelopen.