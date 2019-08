Brandweer Apeldoorn rukt uit voor woningbrand, maar vindt alleen gevallen vrouw

Hulpdiensten rukten met flink materieel uit, omdat zij in de veronderstelling waren dat er brand was in een woning en dat er op dat moment nog iemand binnen aanwezig was. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd de deur van deze woning opengebroken, omdat die in eerste instantie nog op slot zat.

Gevallen

Er bleek echter geen brand te zijn, zo blikt de brandweer terug op Facebook. In plaats daarvan troffen zij een oudere vrouw aan die was gevallen. Zij is met een hoogwerker naar beneden gehaald en door ambulancepersoneel nagekeken. Welke verwondingen zij heeft opgelopen, is niet bekend. Waarom de brandweer in eerste instantie de melding kreeg dat er brand was, is eveneens niet duidelijk.