Brandweer Apeldoorn verwijdert veelbesproken Facebookbericht

In het schrijven gaf de brandweer aan dat zij zondag bij het redden van een vrouw gehinderd werd door iemand met een camera. Dat veroorzaakte de nodige ophef. Lokale 112-fotografen hadden daar last van. Ze kregen vragen of zij misschien de boosdoener waren.

Geen idee

,,Dat is niet de reden dat wij het bericht offline hebben gehaald. Mogelijk is de indruk gewekt dat het om een beroepsfotograaf zou gaan. Maar we hebben geen reden om aan te nemen dat dat zo is. We hebben eigenlijk geen idee wie het is. Het kan ook een omstander geweest zijn. Onze samenwerking met beroepsfotografen is juist prima. Onze ervaring leert dat zij heel netjes te werk gaan’’, vertelt brandweerwoorvoerder Bert Huisman. Hij geeft aan dat het bericht verwijderd is, omdat het doel - aandacht vragen voor het hinderen van brandweerlieden - bereikt was.

Drek

Bij de brand in Apeldoorn-Zuid kwam de hoogwerker van de brandweer vast te zitten in de drek. Daardoor kon de ladder niet bij het balkon komen, waar een bewoonster van het brandende appartementencomplex naartoe was gevlucht. De brandweerwagen zat vast, omdat de chauffeur volgens de brandweer plotseling moest remmen voor een persoon die foto’s aan het maken was.

Schakelen