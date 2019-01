Brandweer Beekbergen knapt bluswagen op die 75 jaar geleden branden bluste in Beekbergen

Omstreden woontoren in Havenpark Apeldoorn pas jaren later

6:13 De bouw van het hoogste woongebouw in het Havenpark wordt twee jaar later gerealiseerd dan de gemeente Apeldoorn van plan was. De gemeente heeft nog steeds geen knopen doorgehakt over de uitvoering en om de bouw - in aangepaste vorm - te realiseren is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dat geldt ook voor een aantal appartementen dat Ons Huis er nog ontwikkelt.