Brandweer bevrijdt Apeldoornse uit lift na stroomstoring

UPDATEZe kreeg last van haar ademhaling en het stonk. Tulay Sarikaya was dan ook maar wat blij toen ze vanavond door de brandweer werd bevrijd uit de lift waarin ze voor haar eigen gevoel veel te lang was opgesloten. Oorzaak daarvan was de stroomstoring die de Apeldoornse wijk Zevenhuizen - vanavond - trof.

Het is voor de tweede keer binnen een paar dagen dat een groot aantal huishoudens in het wijkdeel Anklaar met een stroomstoring te maken krijgt. Netbeheerder Liander meldde op zijn website dat meerdere straten door de storing zijn getroffen en noemde concreet de Aidastraat, Pythagorasstraat, Fideliostraat en Tannhauserstraat. Later werden daar de Parelvissersstraat, Saloméstraat, Troubadourstraa, Laan van Zevenhuizen en Fauststraat aan toegevoegd. De Normastraat wordt niet genoemd maar is ook getroffen. Volgens Liander zijn honderd tot 250 huishouders door de storing getroffen. Om kwart over tien konden de eerste bewoners in de wijk melden dat de elektriciteit in hun woning het weer deed.

Spontane kabelstoring

Liander meldde in een storingsbericht 21.55 uur als geschatte eindtijd van het incident. Oorzaak zou een spontane ‘kabelstoring’ zijn. De stroom viel kort voor acht uur uit.

Afgelopen vrijdag duurde het langere tijd voordat iedereen weer stroom had. Net als vanavond moest de brandweer ook vrijdag al in actie komen om mensen uit een lift te bevrijden. Toen zaten de ongelukkigen vast in een flatgebouw aan de Fauststraat. Vanavond aan de Normastraat.

Stil en donker

Tulay Sarikaya drukte daar nietsvermoedend een knopje in en zag de deur achter zich dichtgaan. Voordat ze op de gewenste etage was kwam de lift echter tot stilstand en werd alles stil en donker. Met haar mobieltje waarschuwde ze een familielid die de brandweer waarschuwde. In de pakweg twintig minuten die het duurde tot ze werd gered vond ze het buitengewoon onaangenaam.

De brandweer wist de deuren van de lift te openen en haar eruit te tillen. De cabine bevond zich tussen twee etages. Door bewoners in stroomloze wijk wordt luchtig gereageerd op de omstandigheden. Verschillenden laten weten dat ze zich redden met kaarsjes. Ze zeggen er wel van te ‘balen dat het de tweede storing binnen paar dagen is’. Het personeel van Domino’s Pizza moet het eind van de stroomstoring afwachten en blijft daarvoor in de zaak. De sluitingstijd van Domino’s Pizza is 23 uur.

Spontaan

Bij een dergelijke stroomstoring is de prioriteit voor Liander altijd om zo snel mogelijk de problemen te herstellen. Over de oorzaak werd vrijdag slechts aangegeven dat er sprake was van een kabelstoring die ‘spontaan’ zou zijn ontstaan. Dat wil zeggen dat er geen sprake was van bijvoorbeeld graafwerkzaamheden. Ook vanavond gebruikt het bedrijf die uitleg.

Eind oktober was het in de wijk ernaast - Zuidbroek - ook raak. Toen zaten 4500 huishoudens zonder stroom doordat bij graafwerkzaamheden een kabel was geraakt. Toen kwamen ook winkeliers in problemen door uitgevallen koelingen. De visboer kon zijn voorraad weggooien.