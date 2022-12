Brandweer bevrijdt bestuurster uit auto na botsing met vrachtwagen op A1 bij afrit Apeldoorn-Zuid: weg volledig dicht

Tennisster Rose Marie Nijkamp zal 2022 nooit meer vergeten: ‘Dit was het mooiste jaar van mijn leven’

Voor tennisster Rose Marie Nijkamp gaat 2022 de boeken in als het jaar waarin wensen waarheid werden. Ze speelde eindelijk op Grand Slam-toernooien en won zelfs de dubbeltitel op Wimbledon. ,,Hier heb ik vroeger vaak over gedroomd. Dit was mijn beste jaar tot nu toe, maar er komt hopelijk nog zoveel meer.”

16 december