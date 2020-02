Brandweer evacueert bewoners flat in Apeldoorn, bewoners opgevangen in pizzeria

Dubbele rijstroken Laan van Erica in Apeldoorn voor betere doorstro­ming rond Omnisport en winkels

11:27 De weg langs Omnisport en winkelcentrum De Voorwaarts in Apeldoorn ziet er over pakweg een jaar heel anders uit. De Laan van Erica heeft dan dubbele rijstroken in beide richtingen en bij de toegangsweg naar nieuwbouwwijk Groot Zonnehoeve staan verkeerslichten.