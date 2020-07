Brandweer in Apeldoorn redt favoriete zwaan van Latisha Vugts (20): ‘Ik heb 'm zien opgroeien’

UpdateDe brandweer in Apeldoorn is deze middag een flinke tijd druk geweest met het redden van een zwaan in de problemen. De vogel liet zich aan Het Verlaat namelijk niet zomaar helpen. Buurtbewoonster Latisha Vugts ging gisteren zelf al het water in met haar moeder. ,,Hij begon te blazen en was bang.’’

Al ruim een jaar ziet Latisha Vugts voor haar huis een jonge zwaan dobberen. Ze zag de watervogel opgroeien en raakte min of meer aan het beestje gehecht. Gisteren vertoonde het dier plots rare trekken. De zwaan bleek een haak in z'n bek te hebben. ,,We hebben vervolgens de dierenambulance gebeld. Die hebben geprobeerd het beest te lokken, maar dat lukte niet”, vertelt de 20-jarige Apeldoornse.

,,Ze zeiden dat ze zelf het water niet in gingen en dat we moesten wachten tot de zwaan iets was verzwakt. Dan zou het dier gevangen kunnen worden. Het beestje bleef naar lucht happen, dat was een naar gezicht. Toen heb ik met mijn moeder besloten zelf het water in te gaan met een deken.”

Drie kwartier

Die poging bleek tevergeefs. ,,De zwaan is snel en bovendien begon hij te blazen. Dan wordt het ook wat eng voor ons.” Daarom schakelde Vugts vanmiddag de hulp van de brandweer in. Die kwam met twee wagens ter plaatse, waarna twee lieden het water in gingen. Op het moment dat zij bijna bij de zwaan waren, vloog de vogel naar een andere vijver. In dat water zwom het dier herhaaldelijk weg als de redders in de buurt kwamen. Na zo'n 45 minuten wonnen de brandweerlieden alsnog.

En daarmee ook de zwaan, want die werd bevrijd van een stuk vislijn, een dobber en een vishaak die in zijn bek zaten. Het dier is daarna weer vrijgelaten. Vugts: ,,Hij zwemt weer, at al wat brood en oogt een stuk blijer. We hebben het dier zijn opgroeien als één van de vijf jonkies. Hij is al enige over. Zonder hem oogt het toch kaal.”