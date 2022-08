Brandweer in verhoogde staat van paraatheid vanwege risico op natuurbranden

Vandaag en komende dagen is het opnieuw snikheet met temperaturen boven de 30 graden Celsius. De toch al gortdroge natuur droogt hierdoor nog verder uit. Voor de brandweer is dat alle reden extra alert te zijn. Volgens woordvoerder Heidi Otten van veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is er bij dit soort omstandigheden weinig nodig om een natuurbrand te veroorzaken.

Wees alert

,,Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind’’, benadrukt Otten. ,,Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode ook extra alert, maar we vragen iedereen op te letten om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.’’