Brandweer redt jongetje (9) dat vastzit op de wc in Apeldoorn: 'Ik dacht: ze komen met een autootje ofzo’

Video Dylan uit Deventer hoopt op duwtje in de rug van publiek na ontplofte wagen: 'Nu 130 euro binnen’

19 december De onfortuinlijke Dylan Ihtyar (26) uit Deventer die vrijdagavond terwijl hij aan het rijden was zijn auto in brand zag vliegen is een eigen crowdfundingsactie gestart voor een nieuwe bolide. Een dag na de vlammenzee in Apeldoorn laat hij zich niet kisten. De teller staat op 130 euro. ,,Ik ga niet in de put zitten, joh. Je moet vooruit kijken.”