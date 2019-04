Brandweer rukt flink uit voor natuurbrand Ugchelen

video Bert (58) vangt gewonde buurman op na steekpar­tij in Apeldoorn: ‘Hij vroeg of ik een paar handdoeken had’

15:09 Veel bewoners van de Archimedesstraat in Apeldoorn werden zaterdagochtend verbaasd wakker: waarom die politie in hun straat? Hun buurtgenoot Bert Groenhuijzen had er toen al een nog veel vreemdere nacht op zitten. Hij ving rond half vijf zijn zwaargewonde, neergestoken buurman op.