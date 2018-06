Brandweer rukt uit voor afvalbrandje in Lieren

video Apeldoorn heeft primeur met nieuwe H&M-win­kel

12:59 Apeldoorn heeft de eer om als eerste stad in Nederland kennis te maken met de nieuwe huisstijl van winkelketen H&M. Afgelopen maanden is met man en macht gewerkt aan de verbouwing van het nieuwe filiaal in de Hoofdstraat, en donderdagochtend konden de deuren dan eindelijk worden geopend.