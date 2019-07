Brandweer rukt uit voor verkeerde chemicaliën-mix bij zwembad hotel Beekbergen

,,Hij heeft geheel volgens protocol gehandeld”, zegt hotelmanager Vincent van der Teems van Fletcher Hotel De Wipselberg. ,,Als we een verkeerde geur ruiken, dan waarschuwen we de brandweer. Die is geweest en heeft metingen verricht en er bleek niks meer aan de hand. Wat er gebeurd is zijn we aan het onderzoeken. Bij het bad zijn verschillende lekbakken met chemicaliën en daar bleek niks mis mee. Omdat de medewerker in de ruimte was geweest is hij nog in de ambulance onderzocht, maar hij was helemaal in orde. De gasten merken hier verder niks van. Die kunnen gewoon zwemmen nu de brandweer metingen heeft verricht”.