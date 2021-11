Brandweer rukt uit voor 'vreemde lucht’ aan Curaçao in Apeldoorn; medewerker onderzocht

Medewerkers van het bedrijf voelden zich niet lekker, waarna de brandweer werd gewaarschuwd. Omdat de brandweer uitging van een lekkage van een gevaarlijke stof ging de brandweer met ademlucht het pand in, waar wandpanelen, wand- en muurtegels en systeemplafonds worden gefabriceerd. Een ambulance kwam met spoed ter plaatse om één ​​van de medewerkers te onderzoeken in de ambulance. Hij mocht na onderzoek en behandeling weer gaan. Andere medewerkers moesten het pand ook verlaten.

Geen resultaat

Uit verschillende metingen in het pand kwam geen resultaat en na een half uur konden alle medewerkers weer naar binnen. Waardoor zij zich niet lekker voelden en waar de lucht vandaan kwam, is niet bekend. Een officier van de brandweer liet weten dat zij niets hebben gevonden. Het is niet de eerste keer dat de brandweer bij dit bedrijfspand aanwezig was; zo stond enkele maanden geleden een heftruck in de brand en een jaar geleden werd een soortgelijke melding als vandaag gedaan. Ook toen werd er een vreemde lucht geroken en waren medewerkers niet lekker geworden en ook toen kon de brandweer de oorzaak niet vinden.