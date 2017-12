Brandweer speurt naar gaslek in Apeldoorn

Nostalgisch visrestaurant Lido in Apeldoorn sluit de deuren

11:47 Lido sluit na 52 jaar de deuren. Het visrestaurant aan de Soerenseweg in de bossen bij Apeldoorn is vanaf 31 december definitief gesloten. Eigenaar Saskia van Aalst groeide op in het restaurant dat ze van haar ouders overnam. ,,Dit is een hele stap'', beseft ze. ,,Ik heb er best lang over nagedacht voor ik de zaak te koop zette. Maar op een gegeven moment is het gewoon mooi geweest.''