Brandweer spuit koppige kat uit boom in Apeldoorn

Hoe het nu met de kat gaat, is niet bekend. Woordvoerder bij de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland Frank Lutke Schipholt kent dit specifieke incident niet. ,,Ik zie inderdaad een melding van een dier op hoogte in Apeldoorn, maar hoe dat is aangepakt en is afgelopen weet ik niet. Daarvoor is het een te klein incident. In het algemeen is het zo dat het risico voor de eigenaar van het dier is, als wij het eruit halen.’’