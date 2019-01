Brandweer steeds vaker gehinderd door omstanders

Bij een brand in Apeldoorn gistermiddag werd de brandweer gehinderd door ‘iemand met een fototoestel’, zoals op hun Facebook pagina viel te lezen. De persoon in kwestie stond daar, terwijl een hoogwerker net wat vaart wilde maken om een vrouw van het balkon te halen. Ze was daarnaartoe gevlucht omdat er brand was in haar appartementencomplex. De hoogwerker moest op de rem vanwege de persoon met de camera.

De vraag is of het hier gaat om een fotograaf, of een burger, of een hobbyist. René van der Neut van brandweer Noord en Oost Gelderland heeft het van zijn ploeg niet teruggehoord. De persoon in kwestie is niet gehoord en er volgen ook geen verdere acties op, vooral omdat ze hem niet meer hebben kunnen traceren. Het hinderen van hulpdiensten in afgezet gebied is wel strafbaar, maar welke boete er precies op staat is de Politie Oost- Nederland niet bekend. ,,Dat hebben we nog niet meegemaakt hier, dat mensen daarvoor beboet moeten worden,” aldus de woordvoerder. ,,Als je het echt wil weten zul je de strafboeken in moeten duiken.”

Ramptoeristen

Desalniettemin heeft de brandweer de persoon met camera als zeer storend ervaren. Ze konden daardoor niet goed bij het appartementencomplex komen. ,,Het is niet zo dat je zo’n hoogwerker niet ziet aankomen. Mensen hebben er helemaal niets te zoeken. Daarbij is het ook nog eens gevaarlijk.”

Stefan Verkerk is 112 fotograaf en kan zich niet voorstellen dat het om een professionele fotograaf zou gaan. ,,Je hoort dan snel over ramptoeristen of 112 cowboys, maar mensen hebben geen idee hoe wij überhaupt te werk gaan. Dit is mijn werk, ik heb er helemaal niets aan als ik mij ter plekke raar zou gedragen of in de weg zou lopen, want dan word ik de volgende keer op 300 meter afstand gezet. Dus dat heeft totaal geen zin. In ons clubje 112-fotografen weten we allemaal wel dat dit niet een van ons kan zijn. In het gebied waar ik werk ken ik ook heel veel mensen van de hulpdiensten, dus er is wel een wisselwerking.” Sommige burgers ziet hij wel eens onder linten door gaan, of het afgezet gebied in gaan, omdat ze niet weten waar de gevaren liggen. Zelf is hij vaak als een van de eersten ter plekke. ,,Als de hulpdiensten dan nog extra handen nodig hebben, doe ik dat natuurlijk. Dan gaat de camera aan de kant.”

Quote En ja, wat moeten ze ook zeggen, als onze premier al aangeeft dat hij die lui in elkaar wil slaan?” René van der Neut , Brandweer Noord Oost Gelderland