Brandweer stopt met speuren vanuit lucht naar bosbranden op Veluwe

L­TO-pre­ses zuinig over hulp van Den Haag

11:27 Melkveehouder Evert Jan Wijers uit Voorst is niet enthousiast over de aangekondigde hulp van het kabinet. ,,De steun die we krijgen is marginaal.’’ Wijers is voorzitter van de afdeling Zuid Oost Veluwe van LTO Noord. ,,90 tot 95 procent van de boeren heeft hier helemaal niks aan.’’