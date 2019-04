Brandweer voorkomt bosbrand bij grote woningbrand in villa bij Beekbergen

De brand brak, vermoedelijk door werkzaamheden, omstreeks 08.30 uur uit in een vrijstaand huis aan het Klein Paradijs. De hulpdiensten spraken vrijwel direct van een grote brand. Drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een extra waterwagen van de brandweer rukten uit om het vuur te bestrijden. Ook de korpsen van Deventer en Epe kwamen in actie.



Ondanks die inzet was het een kwartier na de melding al duidelijk dat er aan de woning weinig meer te redden viel. De brandweer probeerde het vuur nog van binnenuit te bestrijden. ,,Maar dit was te gevaarlijk. De woning stond volledig in brand. Het dak stortte even later in’’, stelt Frank Schipholt, woordvoerder van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). ,,Het huis moet dan ook als verloren worden beschouwd.’’