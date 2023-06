Brandweer voorkomt grote bosbrand in Apeldoorn met snelle inzet

met video Grote brand boven Apeldoorn­se Aldi: bewoners complex kunnen niet naar huis, muren instabiel

In vier appartementen in Apeldoorn is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een woning aan De Ploeg, boven de Aldi. De brandweer had even voor 17.30 uur het vuur onder controle. De schade aan het pand is groot: de muren zijn instabiel.