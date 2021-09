Brandweer wil drone inzetten om Zuid-Europese tragedies op de Veluwe te voorkomen

video Zijn e-chop­pers echt zo gevaarlijk? Kijk mee hoe we een testrit maken over de Veluwe

5 september Een invasie van e-choppers leidt tot overlast op de smalle fietspaden op de Veluwe, schreven we eerder deze week. Fietsers worden gedwongen om uit te wijken naar de berm. Maar hoe is het eigenlijk om op zo’n e-chopper te rijden? Om dat te ervaren, huren we er zelf een en maken we een tocht van ruim 30 kilometer tussen Epe en Vierhouten.